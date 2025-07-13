قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «النظام الإيراني في ورطة كبيرة» بعد ضرب المنشآت النووية، مشددًا على ضرورة «إبقاء إيران تحت الرقابة».

وأضاف خلال تصريحات لـ «فوكس نيوز» الأمريكية، حول الحرب مع إيران: «لقد حققنا نصرًا عظيمًا على إيران، وهذا يمكن أن ينتج نموًا رائعًا» مضيفا: «لقد قتلنا علماء نوويين إيرانيين سابقًا؛ لكن ليس كالعلماء الكبار الذين قتلناهم في الحرب الأخيرة».

وفيما يتعلق بالحرب في غزة، كشف نتنياهو عن تفاصيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: «لقد عملت مع ترامب خلال زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة على اتفاق في غزة، ونعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يدوم 60 يومًا»، معربًا عن أمله أن «يتم التوصل إلى اتفاق».

وأضاف: «أعتقد أننا في النهاية سنحقق جميع أهدافنا في غزة، بما فيها تدمير حماس»، مشيرا إلى «أننا نعمل مع ترامب على التطبيع مع دول عربية».