الظهور الأول لدي ماريا مع روزاريو: هدف من ركلة جزاء وبطاقة صفراء وإصابة

خطف النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا الأنظار في أول ظهور له بقميص روزاريو سنترال، فريق مسقط رأسه، خلال مواجهة جودوي كروز، ضمن افتتاح مرحلة "كلاوسورا" من الدوري الأرجنتيني، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وشارك دي ماريا أساسيًا في المباراة التي أقيمت على ملعب "جيجانتي دي أوريتو"، وسط استقبال عاطفي حافل من جماهير روزاريو، ظهر خلاله متأثرًا وباكياً قبل انطلاق اللقاء، حيث دخل أرض الملعب برفقة ابنتيه، مرتديًا شارة قيادة الفريق.

ونجح صاحب الـ37 عامًا في تسجيل أول أهدافه بقميص روزاريو من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ليعلن عن بداية قوية مع الفريق الذي غادره قبل 18 عامًا لخوض مسيرة احترافية في أوروبا،

واحتفل دي ماريا بهدفه بخلع قميصه، ما تسبب في حصوله على بطاقة صفراء.

ويُعد هدف دي ماريا هو الخامس على التوالي من علامة الجزاء، بعد تسجيله 4 أهداف مماثلة مع بنفيكا في كأس العالم للأندية.

لكن فرحة دي ماريا لم تكتمل، حيث غادر الملعب مصابًا في الدقيقة 89 على متن سيارة الإسعاف، قبل أن يخطف جودوي كروز هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+5 عبر فيستني بوجي.

وعقب اللقاء، طمأن دي ماريا الجماهير بشأن حالته الصحية، مؤكدًا أن الإصابة ليست خطيرة، وأنه تعرّض فقط لضربة قوية في الساق.

وبهذه النتيجة، يحتل روزاريو سنترال المركز الثالث مؤقتًا في المجموعة الثانية من مرحلة "كلاوسورا"، في دوري يضم 30 فريقًا مقسمين على مجموعتين من 15 فريقًا. ويتأهل أول 8 من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي يُقام بنظام خروج المغلوب لتحديد بطل المسابقة.