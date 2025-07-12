مراسل القاهرة الإخبارية: مجزرة جديدة في رفح الفلسطينية وتحليق مكثف لطائرات الاحتلال

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن حدثين أمنيَّين وقعا منذ قليل في قطاع غزة، الأول في المنطقة الشرقية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والثاني في المنطقة الشمالية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، منوهًا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بشكل مكثف، على ارتفاع منخفض جدًا.

وأشار «جبر»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المروحيات الإسرائيلية، أطلقت قبل قليل، نيرانها باتجاه المنطقة الشمالية من خان يونس، وكانت تحلق على علو منخفض، ما أدى إلى تطاير خيام النازحين في منطقة المواصي نتيجة لقربها الشديد من الأرض.

وتابع: «في الجنوب، يُتداول حديث عن اشتباك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، لكن لا تتوفر حتى الآن تفاصيل دقيقة بشأن هذا الحدث الأمني الجاري شمال خان يونس».

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت قبل قليل، مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية في المنطقة الغربية من مدينة رفح الفلسطينية.

وذكر أن عدد الشهداء بلغ حتى الآن 30، إلى جانب 180 مصابًا بجراح متفاوتة الخطورة، جراء إطلاق النار المباشر من قوات الاحتلال، بالإضافة إلى مشاركة الآليات العسكرية التي أطلقت نيرانها وقذائفها بشكل مكثف تجاه جموع المدنيين في تلك المنطقة.