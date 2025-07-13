وكالة فارس: الرئيس الإيراني أُصيب في هجوم إسرائيلي استهدف اجتماعا سريا للأمن القومي في 16 يونيو

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية، أن هجوما إسرائيليًا استهدف اجتماعا سريًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في 16 يونيو الماضي؛ أدى إلى إصابة الرئيس الإيراني بجروح طفيفة في ساقه.

ووفقًا للوكالة، وقع الهجوم بينما كان كبار المسئولين الإيرانيين، بمن فيهم الرئيس، يعقدون اجتماعا في الطوابق السفلية لمبنى يقع غربي العاصمة طهران.

وأشارت إلى أن بعض المسئولين الحاضرين أُصيبوا أيضا في الهجوم، ولكنهم تمكنوا من الخروج من المبنى عبر «فتحة طوارئ».

وكشفت أن السلطات الإيرانية فتحت تحقيقًا في احتمال وجود «متسلل» أي جاسوس، بالنظر إلى المعلومات التي حصلت عليها إسرائيل بشأن اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي.