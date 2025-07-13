 آمال ماهر ووليد توفيق يشعلان الليلة الثانية من مهرجان «ليالي مراسي» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آمال ماهر ووليد توفيق يشعلان الليلة الثانية من مهرجان «ليالي مراسي»


نشر في: الأحد 13 يوليه 2025 - 5:42 ص | آخر تحديث: الأحد 13 يوليه 2025 - 5:42 ص

افتتح المطربان آمال ماهر ووليد توفيق، الليلة الثانية من حفلات مهرجان "ليالي مراسي"، المقام برعاية مراسي البحر الأحمر.

وقدمت المطربة آمال ماهر باقة من أشهر أغانيها، منها: عندي صاحبة، اتقي ربنا، ياما عز عليّا بعادك، سكة السلامة، بداية بدايتك، كما أطربت الجمهور بعدد من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ وسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

فيما قدّم المطرب وليد توفيق مجموعة من أجمل أغانيه، مثل: بهية، كبرت البنوت، عمار يا مصر، وانزل يا جميل، بالإضافة إلى عدد من أغاني عبد الحليم حافظ.

يُذكر أن مهرجان "ليالي مراسي" يستضيف نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، من خلال سلسلة حفلات تقام بمواصفات عالمية، وتتناسب مع الأجواء الصيفية، حيث يجمع بين أبرز المطربين والفنانين في مصر والعالم العربي.


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