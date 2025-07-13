أونانا خارج حسابات مانشستر يونايتد في جولة أمريكا استعدادًا للموسم الجديد

خرج الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من حسابات الفريق في الجولة الاستعداداية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الحارس الدولي الكاميروني البالغ من العمر 29 عاما استجاب بشكل جيد للعلاج المبدئي، وسينضم إلى زملائه في الطائرة المتجهة إلى أمريكا أواخر هذا الشهر، لكنه سيركز على التعافي من الإصابة ولن يظهر في سلسلة مباريات الدوري الإنجليزي الودية الصيفية.

ومن المتوقع أن يتواجد الحارس التركي ألتاي بايندير / 27 عاما/ كأساسي في استعدادات الفريق في الولايات المتحدة فترة ما قبل الموسم، والتي ستبدأ بمواجهة ليدز يوم 19 يوليو الجاري، قبل السفر إلى أمريكا لمواجهة ويستهام وبورنموث وإيفرتون في البطولة الودية التي ستقام بين يومي 27 من الشهر الجاري وحتى الثالث من أغسطس المقبل.

وستكون آخر المباريات الودية لمانشستر يونايتد أمام فيورنتينا الإيطالي في ملعب "أولد ترافورد" يوم التاسع من أغسطس المقبل، قبل أن يبدأ الفريق مشواره في بطولة الدوري بمواجهة أرسنال يوم 17 من الشهر ذاته.

وكان الحارس المخضرم توم هيتون / 39 عاما/ قد وقع على عقد لمدة عام ليبقى مع مانشستر يونايتد.