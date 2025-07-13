كشف سمير الحاوي، وكيل أعمال الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجيت، أن المفاوضات مع نادي الزمالك ما زالت جارية لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح سمير الحاوي في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب سيعقد جلسة حاسمة مع مسؤولي بتروجيت خلال الساعات المقبلة، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتقاله إلى الزمالك، الذي يعتبره "حلم الطفولة" بالنسبة له.

وأضاف: "حامد حمدان ليس نمرودًا ولا يسعى وراء الأموال، وقد رفض عرضًا ضخمًا من بيراميدز فقط من أجل ارتداء قميص الزمالك". مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك "قصة كبيرة" سيتحدث عنها فور إتمام انتقاله رسميًا إلى القلعة البيضاء.

وتابع: "اليوم سيعقد مسؤولو بتروجيت جلسة مع حامد حمدان، وفي حال تمسكه بالرحيل، من المتوقع أن تبدي الإدارة مرونة في التفاوض مع الزمالك، وتحدد المقابل المالي المطلوب".

وأكد الوكيل أن إدارة بتروجيت أبدت في البداية رفضها بيع اللاعب، إذ أخبرت مسؤولي الزمالك بأن "اللاعب ليس للبيع" دون تحديد أي مطالب مالية، إلا أن اللاعب جدد تمسكه بالانتقال، مشددًا للإدارة على أن رغبته الوحيدة هي اللعب لنادي الزمالك.

واختتم تصريحاته قائلاً: "حامد جلس مع المشرف العام على الكرة والمدير الفني، وكلاهما أكد عدم ممانعتهما لرحيله، لكن رئيس النادي متمسك ببقائه، لأنه يعتبره أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق".