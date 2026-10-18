إندريك وجولر أساسيان ومبابي يقود الهجوم في تشكيل ريال مدريد أمام إشبيلية

أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة ضيفه إشبيلية في العاشرة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز «لاليجا».

ويحتل ريال مدريد، قبل مباراة اليوم، المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة، من 6 انتصارات وهزيمتين، فيما يحتل إشبيلية المركز السادس برصيد 14 نقطة، من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.

وشهد تشكيل ريال مدريد تغييرات عديدة بإشراك إندريك في الجناح الأيمن وأردا جولر في وسط الملعب بالإضافة إلى عودة هويسين لقلب الدفاع.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي – إبراهيما كوناتي – دين هويسين و مارك كوكوريا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام و أردا جولر.

الهجوم: إندريك – يان ديوماندي وكيليان مبابي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: أندريه لونين - خافي نافارو – إيدير ميليتاو – إدواردو كامافينجا – ترينت ألكسندر أرنولد – ألفارو كاريراس – كارلوس إسبي – برناردو سيلفا – إبراهيم دياز- أنطونيو روديجر – دينزل دومفريس و تياجو بيتارش.