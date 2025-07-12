كشف تقرير إعلامي عبر قناة «أون سبورت»، عن تمسك علي ماهر المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي بضم ثلاثي الأهلي من أجل الموافقة على رحيل أحمد هاني ومحمد شكري.

وقال أذيع عبر شاشة قناة «أون سبورت»: «في صفقة تبادلية بين إدارتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا. على ماهر وضع طلباته واشتراطاته بشأن اللاعبين الذين يرغب في ضمهم من المارد الأحمر، مقابل الاستغناء عن أحمد هاني ومحمد شكري».

وأضاف: «أنهى أحمد هاني ومحمد شكري كافة الاتفاقات مع النادي الأهلي، ويتبقى فقط الإتفاق بين إدارة المارد الأحمر ونادي سيراميكا».

وتابع: «علي ماهر طلب ثلاثة لاعبين من الأهلي، وهم: عمر كمال عبدالواحد، وكريم نيدفيد وكريم الدبيس، لكن خوسيه ريبير يعترض على انتقال عمر كمال عبدالواحد، وموافق على رحيل الثنائي الآخر، ولكن على ماهر مُصر على عمر كمال عبدالواحد، وحتى الآن الأمور لم تحسم وهناك حالة من الشد والجذب بين الطرفين».

وأتم: «قبل معسكر الأهلي المقبل في تونس يوم 18 ستكون كل الأمور حُسمت، بشأن الصفقات حتى من أجل المشاركة مع الفريق في المعسكر».