المهرجان القومي للمسرح يعلن أسماء لجنة تحكيم المقال النقدي والبحث النظري

في إطار فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، والذي يُقام برعاية وتنظيم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أعلن المهرجان عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي والبحث النظري، التي تُعد من أبرز المسابقات الفكرية المصاحبة للفعاليات.

وتتكوّن لجنة التحكيم هذا العام من نخبة من الأكاديميين والنقاد المتخصصين، حيث يرأسها الأستاذ الدكتور أسامة أبو طالب، وتضم في عضويتها كلًا من الدكتورة إيمان عز الدين، والدكتور عصام عبد العزيز، ويتولى الأستاذ خالد الطويلة مهمة مقرر اللجنة.

وقد شهدت المسابقة إقبالًا ملحوظًا من الباحثين والنقاد الشباب، حيث بلغ عدد المقالات النقدية المقدَّمة 41 مقالًا، استوفى منها 25 مقالًا شروط المسابقة، كما بلغ عدد الأبحاث النظرية 23 دراسة، استوفت منها 16 دراسة الشروط المطلوبة للمنافسة، ما يعكس تنامي الاهتمام بالتناول النقدي والفكري للمسرح في مصر.

وتُعنى اللجنة بتقييم الأعمال وفقًا لمعايير علمية دقيقة، تراعي الأصالة والعمق التحليلي والانضباط المنهجي، في إطار حرص المهرجان على دعم التفكير النقدي، وتعزيز مكانة البحث المسرحي كأحد أعمدة تطوير الحركة المسرحية.

ويُدير الدورة الحالية الفنان الدكتور عادل عبده، وتُقام الفعاليات هذا العام تحت شعار "المسرح في كل مصر"، بهدف الوصول إلى جمهور أوسع، من خلال العروض، والندوات، والورش المقامة في مختلف المحافظات المصرية.

يُذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي انطلقت دورته الأولى عام 2006، يُعد أكبر تجمع سنوي للمسرح المصري، ويهدف إلى دعم وتكريم الإبداع المسرحي، وفتح آفاق الحوار والتفاعل بين فناني المسرح ونقاده وجمهوره.