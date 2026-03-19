قطر للطاقة تعلن تعرض مزيد من مرافقها لهجمات صاروخية أدت لحرائق

• غداة هجوم صاروخي شنته إيران على مصنع لتسييل الغاز بمدينة راس لفان الصناعية شمال شرقي قطر

أعلنت "شركة قطر للطاقة" الحكومية تعرض المزيد من مرافقها للغاز الطبيعي المسال لهجمات صاروخية، في وقت مبكر من صباح الخميس، ما تسبب بحرائق وأضرار جسيمة.

يأتي ذلك غداة هجوم صاروخي شنته إيران على مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل بمدينة راس لفان الصناعية شمال شرقي قطر.

وقالت الشركة في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إضافة إلى الهجوم السابق على مدينة راس لفان الصناعية الأربعاء، الذي أصاب مصنع تحويل الغاز إلى سوائل بأضرار جسيمة، تؤكد قطر للطاقة أنه في وقت مبكر من صباح الخميس تعرض عدد من مرافقها للغاز الطبيعي المسال لهجمات صاروخية".

وأضافت أن الهجمات الجديدة "تسببت بحرائق، ومزيد من الأضرار الجسيمة"، دون تحديد أماكنها.

ولفتت إلى أنه "تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ فورا لاحتواء الأضرار، ولم تقع أي إصابات نتيجة الهجمات".

وقبل ساعات، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن فرق الدفاع المدني تمكنت "بشكل كامل" من السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في منطقة راس لفان الصناعية، التي تُعتبر مركزا رئيسيا لصناعة الغاز في قطر، إثر هجمات صاروخية استهدفت شمال البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الدفاع المدني "سيطر بالكامل على جميع الحرائق في منطقة راس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات".

وأشارت إلى استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع المتضررة، فيما تتولى مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي مهام التعامل مع أي أجزاء خطرة بالمنطقة.

يأتي ذلك عقب إعلان شركة "قطر للطاقة" الحكومية، مساء الأربعاء، عن تعرض مرافق في راس لفان الصناعية لأضرار جسيمة جراء الهجمات الصاروخية.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت في وقت سابق عن استهداف البلاد بخمس صواريخ باليستية قادمة من إيران، مؤكدة أن قواتها تمكنت من التصدي لأربعة منها، بينما سقط الخامس في رأس لفان، ما تسبب بحريق تم التعامل فورا.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.