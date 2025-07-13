الأسرة المكلومة في دير مواس: وفاة رابع طفل وإحالة فتاتين إلى مركز السموم

شهدت قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا مأساة مؤلمة، بعد وفاة أربعة أطفال من أسرة واحدة خلال ساعات، إثر إصابتهم بحمى شديدة.

وأعلنت مستشفى السموم بالمنيا وفاة الطفل الرابع، ليرتفع عدد الضحايا إلى أربعة أشقاء، في حين تم حجز شقيقتين أخريين، فرحة (14 عامًا) ورحمة (12 عامًا)، في قسم السموم بمستشفى المنيا العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال في حالة إعياء شديد إلى مستشفى ديرمواس المركزي، حيث توفي أحدهم يوم أمس، وتوفي اثنان آخران اليوم، فيما دخل شقيقهم الرابع إلى العناية المركزة، قبل أن يُعلن عن وفاته لاحقًا.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الأشقاء: محمد نصر (11 عامًا)، عمر (7 سنوات)، ريم (10 سنوات)، بالإضافة إلى شقيقهم أحمد، الذي تُوفي اليوم بعد دخوله المستشفى في حالة حرجة.

وقال مصدر طبي بمستشفى المنيا، إن الأطفال أصيبوا منذ عدة أيام بارتفاع شديد في درجة الحرارة، ولم يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة في البداية. وعندما تدهورت حالتهم، تم نقلهم إلى المستشفى، إلا أنهم وصلوا في حالات متأخرة وفارقوا الحياة خلال وقت قصير.

وأضاف المصدر أن الفحص المبدئي لم يُظهر وجود أي إصابات ظاهرية أو علامات اعتداء، مرجحًا أن تكون الوفاة ناتجة عن فيروس، أو حمى شديدة، أو التهاب سحائي، مؤكدًا أن السبب الدقيق سيتضح عقب الانتهاء من تقارير التشريح والتحاليل المعملية.