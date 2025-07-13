العثور على 3 جثث مجهولة الهوية لسيدتين ورجل بشواطئ السلوم

عثر أهالي قرية بق بق بمدينة السلوم غرب محافظة مطروح على ثلاث جثث، تعود لامرأتين ورجل، على ساحل البحر، يُرجّح أنهم لقوا مصرعهم غرقًا خلال إحدى رحلات الهجرة غير الشرعية.

وقد تم نقل الجثث بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى مرسى مطروح العام، وبالفحص المبدئي تبيّن للأطباء أن الغرق حدث قبل عدة أيام، ويرجّح أن الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين الذين انطلقت رحلتهم من سواحل شرق ليبيا.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثث تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.