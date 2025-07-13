مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم بين 3 سيارات نقل ثقيل بقنا

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب اثنان آخران، في حادث تصادم بين ثلاث سيارات نقل ثقيل، وقع اليوم بالمنطقة الصناعية بمركز قفط جنوب محافظة قنا، بالقرب من مصنع الأنابيب.

وعلى الفور، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، فتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، والمصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما انتقلت قوة من وحدة المرور والبحث الجنائي إلى مكان التصادم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.