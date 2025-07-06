دراسة عبرية: 10 آلاف إسرائيلي انتقلوا إلى اليونان منذ بداية حرب غزة

أفادت دراسة إسرائيلية، أن نحو 10 آلاف إسرائيلي انتقلوا إلى اليونان، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وبحسب الدراسة، وفقا لصحيفة "إسرائيل هيوم"، فإنّ جزءاً من المغادرين اشتروا عقارات في اليونان، بينما يعيش معظمهم في إيجارات طويلة، أو قصيرة الأجل مثل Airbnb.

وفي قبرص، يقدّر إقامة عدد مماثل لعدد الإسرائيليين، المقيمين في اليونان، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن الدراسة.

وذكرت الدراسة أن معظم الإسرائيليين في اليونان، يعيشون في المدن الكبرى مثل أثينا وسالونيك، بينما يعيش عدد أقل في منطقة أتيكا، وفي بيليون، كما أن هناك عدداً أقل يسكن في جزر السيكلاديس وكريت، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وتشير إلى أن السبب الرئيسي وراء قرار الانتقال إلى اليونان هو "الخوف من حالة الحرب"، غير أن بعض المُستَطلَعين أشاروا أيضاً إلى عدم اتفاقهم مع السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية.