وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع الأمن المائي والغذائي لعام 2024-2025

استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الأمن المائي والغذائي بخطة العام المالي 2024/2025، وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط وبمشاركة أعضاء المجلس.

وتناولت السعيد الحديث حول تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن المائي والغذائي، موضحة أنه لمواجهة الفقر المائي يتم التوسع في محطات تحلية مياه البحر بطاقة 434 ألف م3/ يوم، إلى جانب إضافة مساحات زراعية جديدة والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة، ومشروع تأهيل وتبطين الترع ، إلى جانب تأمين التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في مناطق" الدلتا الجديدة، جنوب الوادى، مزارع بني سويف والمنيا"، التغذية الكهربائية لمناطق توشكي وشرق العوينات، وكذلك التغذية الكهربائية للآبار بالتجمعات التنموية بسيناء، بالإضافة إلى تحسين وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي"مزارع شرق العوينات، محطتي إنتاج شتلات قصب السكر بأسوان"، ميكنة منظومة الحيازة الزراعية 400 ألف بطاقة ذكية.