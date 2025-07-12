الرئيس السيسي يصل إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي تُعقد بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة، التي تقتصر عادة على عدد محدود من القادة الأفارقة، تأتي في ضوء تولي مصر رئاسة قدرة إقليم شمال أفريقيا، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (النيباد).

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيستعرض، خلال أعمال القمة، الجهود المصرية لتطوير آليات العمل داخل كل من قدرة إقليم شمال أفريقيا والنيباد، بما يسهم في دعم مسارات السلم والأمن بالقارة، وتعزيز ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة والاستقرار الشامل في أفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي، خلال الزيارة، عدداً من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة المشاركين، للتباحث حول أبرز التحديات التي تواجه القارة، وسبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك بما يحقق آمال الشعوب الأفريقية في مستقبل أكثر رخاءً وازدهاراً.