السياحة : لا صحة لما يتم تداوله عن نشوب حريق بمتحف ركن فاروق بحلوان

- المتحف آمن وسليم ولم يتعرض لأي حريق أو أضرار من أي نوع

تعليقا على ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق بمتحف ركن فاروق بحلوان، أكدت وزارة السياحة والآثار أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وأن المتحف آمن وسليم، ولم يتعرض لأي حريق أو أضرار من أي نوع بحسب بيان اليوم.

وتوضح الوزارة أن الحريق الذي تمت الإشارة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي وقع في مشتل للزراعة يقع على بُعد كيلومترين من المتحف، ولا علاقة له بالمتحف من قريب أو بعيد.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل تداول أي أخبار من شأنها إثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة.