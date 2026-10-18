مبيومو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام ليدز في الدوري الإنجليزي

أعلن مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز، المقرر إقامتها اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليدز كالتالي:
حراسة المرمى: سيني لامنس.
خط الدفاع: ديوجو دالوت، ليني يورو، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز.
خط الوسط: يوري تيليمانس، كارلوس باليبا، برونو فيرنانديز، سانتوس.
خط الهجوم: بريان مبيومو، ديالو.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز وحيد و3 تعادلات مقابل هزيمتين خلال 6 مباريات.