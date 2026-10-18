مبيومو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام ليدز في الدوري الإنجليزي

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أعلن مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز، المقرر إقامتها اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليدز كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامنس.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، ليني يورو، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: يوري تيليمانس، كارلوس باليبا، برونو فيرنانديز، سانتوس.

خط الهجوم: بريان مبيومو، ديالو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز وحيد و3 تعادلات مقابل هزيمتين خلال 6 مباريات.