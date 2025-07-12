صحة غزة: حصيلة إصابات الحرب تتجاوز 138 ألفا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 شهيدًا، و208 إصابات.

وأعلنت حصيلة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 57 ألفًا و882 شهيدًا، و138 ألفًا و95 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 7311 شهيدًا و26 ألفًا و54 إصابة.

ونوهت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 17 شهيدًا وأكثر من 53 إصابة.

وأفادت بارتفاع إجمالي «شهداء لقمة العيش» ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 805 شهداء وأكثر من 5252 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.