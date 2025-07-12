مسئولان في حماس يكشفان لـCNN سبب تعثر محادثات غزة والعقبة الحقيقية أمام وقف إطلاق النار

قال مسئول رفيع في حركة حماس لشبكة CNN، السبت، إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس «تعثرت».

وألقى المسئول باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإضافة شروط جديدة في كل مرة، وآخرها خرائط الانتشار الجديدة لمواقع وجود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح مسئول آخر في حركة حماس في تصريح لشبكة CNN أن موقف إسرائيل من إعادة الانتشار «هو العقبة الحقيقية» في المفاوضات.

وأشار إلى أن الحركة لا تصر على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، قائلًا: «نحن ملتزمون بانسحاب جزئي بناء على خرائط 19 يناير 2025 مع تعديلات طفيفة».

وقال مسئول إسرائيلي رفيع الخميس الماضي، لشبكة CNN، إن وقف إطلاق النار قد يتم في غضون أيام، لكن نتنياهو أشار بوضوح إلى نيته استئناف الحرب بعد وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما إذا لم تستسلم حماس.

واتهم المسئول الرفيع في حماس، نتنياهو بعدم الجدية في المفاوضات، موضحا أن «اللهجة الإيجابية التي تحدث بها نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة كانت للاستهلاك السياسي والإعلامي فقط».

وفي وقت سابق، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن مسئول فلسطيني، لم تسمه، القول إن المفاوضات الجارية في الدوحة بين حماس وإسرائيل، على وشك الانهيار، وإن الجانب الإسرائيلي عمد لإضاعة الوقت وعرقلة عملية التفاوض عبر إرسال وفد بلا أي صلاحيات اتخاذ قرار.

وأوضح المسئول في التصريحات التي نشرت اليوم السبت، أن الوفد الإسرائيلي في الدوحة ليست لديه صلاحيات اتخاذ قرارات بخصوص مسألة الانسحاب وتوزيع المساعدات.

ولم توضح «بي بي سي» إن كان المسئول الفلسطيني ينتمي للسلطة الفلسطينية أو لـ«حماس»، إلا إنها أشارت إلى أنه حضر جولتين على الأقل من المحادثات.