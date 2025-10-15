مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعاني التهابا في القصبة الهوائية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أنه يعاني التهابا في القصبة الهوائية، مشيرا إلى أن طبيبه الخاص أوصاه بالراحة.

وقال المكتب في تصريح مكتوب وصل الأناضول نسخة منه: "يعاني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التهاب في القصبة الهوائية، وهو لا يشكل خطرًا عليه أو على من حوله".

وأضاف: "وبناءً على توصية طبيبه الخاص ألغى رئيس الوزراء جدول أعماله لبقية اليوم ويقضي قسطًا من الراحة في منزله".

وكان نتنياهو أبلغ قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، الأربعاء، إنه يعاني من المرض ولذلك طلب تقصير جلسة محاكمته بتهم الفساد وهو ما وافقت عليه المحكمة.

والأربعاء مثل نتنياهو مجددا، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم فساد ضده بعد انقطاع دام شهرا.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة سابقا أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ومساء الثلاثاء زار نتنياهو عددا من الأسرى المحررين الذين يتماثلون للشفاء في مركز رابين الطبي.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس سراح الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت الصليب الأحمر 8 جثامين، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ، الجمعة.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلي إن طبيب منتدى عائلات الأسرى هاجاي ليفين، انتقد زيارة نتنياهو لبعض الأسرى المحررين، بعد أن ناقش مرضه في المحكمة.

ونقل الموقع عنه قوله في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء: "إذا كان نتنياهو يعاني من نزلة برد لا تهدأ، كما ادعى اليوم في المحكمة، فلماذا زار أمس ناجين من الأسر يعانون من ضعف في المناعة وعرّضهم للخطر؟".

وعانى نتنياهو، البالغ من العمر 75 عامًا، من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة وخضع لاستئصال البروستاتا في أواخر ديسمبر 2024، وفي مارس 2024، خضع لجراحة فتق، وفي الشهر نفسه تغيب عن العمل لعدة أيام بعد إصابته بالإنفلونزا.

وفي عام 2023، خضع لعملية جراحية لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب بعد إصابته بانسداد قلبي، بحسب تايمز أوف إسرائيل.



