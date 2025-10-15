فلسطين تشارك في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب

شاركت دولة فلسطين في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه ووزراء الزراعة العرب الذي عُقد في القاهرة، بمشاركة وزراء وممثلي الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة سبل تعزيز الأمن المائي والغذائي العربي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.

وقد مثّل دولة فلسطين في الاجتماع وفد من المندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية ضم كل من الدبلوماسيين مستشار أول رزق الزعانين وسكرتير أول ريهام البرغوثي وذلك نيابة عن وزير الزراعة ورئيس سلطة المياه في دولة فلسطين.

وخلال الاجتماع، تطرق الوفد الفلسطيني للواقع الصعب الذي تعانيه فلسطين جراء الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل نهب الموارد المائية الفلسطينية ومصادرة الأراضي الزراعية وتدمير المحاصيل وحرق أشجار الزيتون، مما أدى إلى انعدام الأمن المائي والغذائي.

كما استعرض الوفد ما يشهده قطاع غزة من دمار شامل للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي ومحطات التحلية نتيجة العدوان الإسرائيلي، محذرًا من كارثة إنسانية وبيئية تهدد حياة السكان وتستوجب تحركا عربيا ودوليا عاجلا لدعم إعادة الإعمار وتعزيز صمود المواطنين.

وأكد الوفد الفلسطيني في كلمته على ضرورة تبني مخرجات عملية قابلة للتنفيذ لتعزيز الأمن المائي والغذائي العربي، ودعم الدول المتأثرة بالنزاعات والاحتلال وفي مقدمتها فلسطين، داعيًا إلى توحيد الجهود العربية والدولية لإنشاء مشاريع تكاملية في مجالات التحلية بالطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مناخيا، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

كما شدد على أهمية تبني موقف عربي موحد للدفاع عن الحقوق المائية العربية، معتبرًا أن المياه حق سيادي وإنساني لا يمكن التنازل عنه، ومؤكدًا أن صمود الشعب الفلسطيني في أرضه وحفاظه على موارده الطبيعية هو جزء من صمود الأمة العربية في معركتها من أجل السيادة والتنمية المستدامة.