• روسيا وسوريا تربطهما علاقات تاريخية طويلة

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه في موسكو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وسوريا تتمتعان بعلاقات تاريخية طويلة.

• سوريا تعول على الإنجازات العديدة التي ساهمت روسيا في تحقيقها

وأوضح أن سوريا تعول على الإنجازات العديدة التي ساهمت روسيا في تحقيقها، متابعا: "نبني على الإنجازات العديدة التي مكنتنا روسيا من تحقيقها، لقد ساعدتنا في مجالات مختلفة. كما تربطنا جسور تعاون مهمة، بما في ذلك التعاون المادي".

• الشرع يعلن اعتزام بلاده إعادة إطلاق العلاقات مع سوريا

وأعلن أن السلطات السورية الجديدة تعتزم "إعادة إطلاق" العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أن سوريا الجديدة تتعرف على العالم. وقال إن بلاده تبذل الجهود لتعزيز الأهداف السياسية، وتدرك أنه يربطها بروسيا علاقات تاريخية، وأنه سيكون لروسيا دور كبير في هذه العملية.

كما أشار الشرع إلى أن بلاده ستسعى لإعادة إطلاق العلاقات مع روسيا وتعريفها بسوريا الجديدة، منوها بأنه سيكون لروسيا دور كبير في عملية تطوير سوريا.

• الشرع يعرب عن عزمه إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع روسيا

وصرح بأن دمشق تعتزم إعادة ضبط علاقاتها مع موسكو، قائلا: "نحاول أن نعيد تعريف طبيعة العلاقات مع روسيا".

ولفت إلى أن سوريا تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع روسيا، وتسعى لإعادة التمعن فيها.

ووفقاً للشرع، تعمل سوريا حالياً على استعادة علاقاتها مع دول المنطقة والعالم. وأكد الشرع أن لدى سوريا مصالح مشتركة مع روسيا؛ فعلى سبيل المثال، "كثير من محطات الطاقة السورية تعتمد على روسيا".

ويرى الشرع أن تعزيز العلاقات مع روسيا سيؤثر إيجابا على الاستقرار في سوريا والشرق الأوسط.

كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل إلى روسيا صباح اليوم الأربعاء في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية، إن الشرع وبوتين سيناقشان المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما يلتقي الشرع الجالية السورية في روسيا.

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، لبحث آفاق تطوير العلاقات الروسية - السورية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، إضافةً للتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الشرع إلى روسيا، حيث جرت في فبراير الماضي اتصالات رفيعة المستوى بين موسكو ودمشق، عندما بحث بوتين والشرع الوضع في سوريا خلال محادثة هاتفية، وأكد الرئيس الروسي خلال الاتصال تمسك موسكو بمبدأ وحدة وسيادة الأراضي السورية، معربا عن استعداد بلاده لمواصلة دعم دمشق في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.