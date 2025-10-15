أتوبيسات مجانية لنقل أعضاء الأهلي للمشاركة في الانتخابات 31 أكتوبر

قررت إدارة الأهلي توفير عدد كبير من الأتوبيسات المجانية لنقل الأعضاء من فروع النادي في مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة، للمشاركة في الانتخابات التي تُجرى يوم 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة.

جاء قرار إدارة النادي بتوفير الأتوبيسات للأعضاء من كافة الفروع ذهابًا وإيابًا، للتيسير عليهم والعمل على راحتهم للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية حتى يكتمل النصاب القانوني ويتم اختيار مجلس جديد. يذكر أنه يشترط حضور 5 آلاف عضو على الأقل ليكتمل النصاب وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.