ارتفاع الأسهم الأمريكية في التعاملات الصباحية

ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد تقارير الأرباح القوية لبعض أكبر البنوك وشركات التكنولوجيا.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 9ر0% بعد يومٍ متقلبٍ تأرجح فيه بين تراجع حاد وارتفاع بسيط.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 320 نقطة، أي ما يعادل 7ر0%، بحلول الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1ر1%.

وساهمت أسهم التكنولوجيا في تحقيق هذا الارتفاع، ويعود ذلك جزئيًا إلى تقرير أرباح شركة أيه.إس.إم.إل وهي مورد رئيسي لصناعة أشباه الموصلات.

وتوقعت الشركة الهولندية أن تكون إيراداتها لعام 2025 أعلى بنسبة 15% من إيرادات العام الماضي، بينما من المتوقع أن تكون إيرادات العام المقبل على الأقل بنفس مستوى إيرادات هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كريستوف فوكيه: "على صعيد السوق، شهدنا زخما إيجابيا مستمرا حول الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وشهدنا أيضا امتداد هذا الزخم ليشمل المزيد من العملاء".

ويعد هذا الزخم أمرا بالغ الأهمية في ظل المخاوف المتزايدة من احتمال تشكل فقاعة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع تدفق استثمارات هائلة تشبه موجة فقاعة شركات التكنولوجيا التي انفجرت عام 2000 وانهارت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا وتكبد المستثمرون خسائر هائلة

باستثناء ارتفاع سهم أيه.إس.إم.إل بنسبة 2ر2% في تعاملات بورصة أمستردام، ارتفع سهم إنفيديا للرقائق بنسبة 2ر1% في تعاملات وول ستريت، وارتفع سهم منافستها برودكوم بنسبة 3%. وكانت شركتا الرقائق من أقوى القوى الدافعة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500.