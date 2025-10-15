 سد النهضة.. رئيس الحكومة: نقول للمواطن اطمئن.. مصر تدير الملف بمنتهى الحكمة والصبر - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 5:53 م القاهرة
سد النهضة.. رئيس الحكومة: نقول للمواطن اطمئن.. مصر تدير الملف بمنتهى الحكمة والصبر

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 5:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 5:34 م

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة إلى المواطن المصري بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء: «نقول للمواطن المصري اطمئن، الدولة المصرية تدير هذا الملف بمنتهى الحكمة والصبر».

وأشار إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، والتي أكد فيها أن تحلي مصر بالصبر، وحرصها على التفاوض مع الأشقاء في إثيوبيا «ليس من منطلق ضعف».

وذكر أن مصر تعي التحديات القائمة، واستطاعت تجاوز عملية ملء السد نفسه دون تأثير على الدولة من تلك العملية.

وأضاف: «يبقى التوصل إلى اتفاق ملزم مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان على عملية الإدارة لكل منظومة المياه على امتداد النيل الأزرق، ونأمل حدوثه خلال الفترة المقبلة».

وشدد على ثوابت الموقف المصري، والتي تتضمن عدم تفريط القاهرة أبدًا في حقها التاريخي من مياه النيل أو نقطة مياه لها.

