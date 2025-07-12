الإسكان: 1968 وحدة سكنية خضراء بمدينة السادات

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، ومحطة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الصحي الآدمي بمدينة السادات، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واطلع الوزير على أعمال تنفيذ وحدات "الإسكان الأخضر"، التي تضم 82 عمارة توفر 1968 وحدة سكنية، وتراعي معايير توفير الطاقة من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتصميمات تضمن الكفاءة في استهلاك الطاقة، كما تابع أعمال تطوير الطرق والمرافق المحيطة بالمشروع.

ووجّه الشربيني بمراجعة الأعمال المنفذة على واجهات العمارات، والتأكيد على المتابعة الدورية من فرق العمل بالوزارة والجهات المسئولة، للانتهاء من المشروع وفق أعلى المعايير الفنية.

وانتقل الوزير لتفقد مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، الذي يضم 20 عمارة توفر 520 وحدة سكنية، ضمن خطة تنويع أنماط السكن لتلبية احتياجات المواطنين. ووجه بالإسراع في تنفيذ الأعمال، والالتزام بالجدول الزمني لتسليم الوحدات للمواطنين.

كما تفقد الوزير محطة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي، والتي تعمل بطاقة 25 ألف متر مكعب يوميًا، ضمن خطة المدينة لفصل مصادر الصرف المختلفة. ووجه بالاهتمام بالصيانة الدورية للمحطة، للحفاظ على كفاءتها واستدامتها التشغيلية.



