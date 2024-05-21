قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إن النقابة شكلت لجنة قانونية بصدد دراسة مقاضاة مسلسل «البيت بيتي2»، والمطالبة بوقف عرضه، وذلك ردا على مشهد اعتبره مهينا للفلاحين، تضمن استخدام الفنان محمود عبد العزيز، الذي يجسد شخصية «كاراكيري»، لكلمة «العبيد» لوصف أبناء الفلاحين.

وعبر خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الإثنين، عن استيائه من المسلسل، مستنكرًا ما اعتبره «تنمرا» على مهنة الفلاحة من خلال تصويرها بصورة غير لائقة والسخرية من لهجة وملابس الفلاحين.

وشدد أن الفلاح ليس مصدرا للسخرية، مطالبا بإلغاء كلمة «فلاح» من قاموس الأعمال الفنية، قائلا: «كلمة فلاح أنا عايزها تتلغى من قاموس المشاهد المصري، بالصورة التي تصور طوال الوقت أن الفلاح رجل متمرط ولهجته على أده، وغبي زي ما قالوا في المسلسل؛ أنه فلاح مش بيفهم».

كما أشار إلى مشهد آخر في المسلسل يظهر سيدة تتحدث بلهجة فلاحة، اعتبر إياه سخرية وتنمر على لهجة الفلاحين، متابعا:« ثورة 1952 من قام بها أولاد الفلاحين، اللي بيتكلم ويقولك أولاد الفلاحين جايين يمسحوا البيت! الفلاح بيشتغل في عز الشمس بـ100 جنيه في اليوم، لو قلت له تعال نظف بيت ويأخد 1000 جنيه هيرفض».

واختتم حديثه بالإشارة إلى تلقيه العديد من الشكاوى من مختلف أنحاء الجمهورية، مذكرًا صناع المسلسل بأن 55% من الشعب المصري هم فلاحون، معقبا: «لا يصح أننا نصور الفلاحين بهذه الطريقة».