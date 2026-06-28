تعرضت كييف لهجوم متجدد طوال الليل، حيث سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية، حسبما ذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن شخصا واحدا على الأقل أصيب في منطقة دارنيتسيا بالمدينة.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد حذرت في وقت سابق على تطبيق تليجرام من تهديد بصواريخ باليستية من الشمال.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن الدفاعات الجوية كانت تعمل، وحث السكان على البقاء في الملاجئ.

وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي الشامل منذ أكثر من أربع سنوات.