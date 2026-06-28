السعودية تغلق مركز بيانات الحج والعمرة بعد الانتقال للحوسبة السحابية

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، اليوم السبت، اكتمال إغلاق مركز بيانات معلومات الحج والعمرة بعد الانتقال الكامل للحوسبة السحابية، في خطوة تعزز استمرارية الأعمال، وترفع جاهزية البنية التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال الربيعة في تصريحات له اليوم السبت إن المركز الذي أنشئ عام 2002، "قاده زملاء كثر على مدار هذه السنين وأبدعوا خلال الفترة الماضية، وهم الآن يستكملون الإبداع والتطوير بالانتقال إلى الحوسبة السحابية، وإغلاق المركز لضمان استمرارية الأعمال وجودتها والسرعة في التجاوب مع أي متطلبات تقنية".

ودشّن الربيعة، اليوم السبت مرحلة انتقال مركز معلومات الحج والعمرة بالوزارة إلى الحوسبة السحابية بنسبة 100%، في خطوة تعزز جاهزية البنية التقنية، واستمرارية الأعمال، وترفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في الارتقاء بتجربتهم وجعل رحلتهم أكثر يسرًا وراحة.

وأكد الربيعة أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا للدعم الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن من القيادة وتجسيدًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، في بناء منظومة رقمية متقدمة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.