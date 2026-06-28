قطر تعرب عن قلقها إزاء التصعيد في مدينة الأبيض السودانية

أعربت قطر عن قلقها البالغ إزاء التصعيد والهجمات المتكررة على المنشآت المدنية والحيوية في مدينة الأبيض السودانية، داعية في هذا السياق كافة الأطراف إلى نزع فتيل التوتر وضبط النفس وتجنّب القتال، الذي سيؤدي إلى عواقب كارثية على المدنيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم، تمهيداً لمعالجة الأوضاع الإنسانية، وإطلاق مفاوضات واسعة، تفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل وسلام مستدام.

وجدّدت الوزارة، موقف قطر الثابت الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، والاحترام الكامل لخيارات شعبه الشقيق في الحرية والسلام والعدالة والازدهار.