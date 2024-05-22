قدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل ‏لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خالص التعازي لأسرة ضحايا حادث انقلاب الميكروباص الذي ‏وقع، صباح الثلاثاء، بمعدية أبو غالب بمنشأة القناطر، والذي راح ضحيته 11 فتاة حتى الأن.‏

وطالب خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء ‏الثلاثاء، بتشديد الرقابة على المعديات لمنع تكرار مثل «هذه المآسي»، مؤكدا أن «الحكومة ‏ليست ملائكة حتى تكون خارج النقد، ننتقدها ونحاسبهم داخل البرلمان، ولا نسكت على شيء ‏غلط؛ لأن السكوت على الغلط يكرره، وهذه الحوادث أصبحت مكررة»‏‎.‎

وأوضح أن تكرار حوادث المعديات يعود إلى ضعف الرقابة، مشيرا إلى أن معدية أبو غالب صدر ‏قرار بـ «عدم صلاحيتها»، في مارس الماضي، ومع ذلك ظلت تعمل لمدة شهرين ونصف، ‏مؤكدا أن «الموضوع ليس في وزارة واحدة بل حكومة متكاملة».‏

وشدد على ضرورة تخصيص مبالغ كافية لزيادة عدد العاملين بالجهات الرقابة، قائلا:«طول ما ‏بنستخسر الصرف على الرقابة، ولا نرى أن الصرف على الرقابة جنيه سيوفر لنا عشرات ‏الجنيهات؛ سنظل نقابل هذه المآسي».‏

وطالب بمساءلة «وزارة العمل عن دورها في الرقابة على أماكن العمل، ووزارة النقل عن ماذا ‏بعد تحريرها محاضر للمخالفات، ووزارة التنمية المحلية لوجود 70% من المنشآت المخالفة ‏بدون ترخيص»‏‎.‎

وشدد «منصور» على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية من مجرد البيانات والشجب ‏والتعويضات، مؤكدا أن «فلوس الدنيا لا تعوض حد عن بنته».‏

ووجهت نيابة شمال الجيزة تهمة القتل الخطأ لسائق الميكروباص الذي سقط من معدية أبو غالب ‏بمنشأة القناطر في مياه الرياح الفاصل بين محافظتي الجيزة والمنوفية، كما وجهت الاتهام ذاته ‏لاثنين من عمال المعدية‎.‎

وأمر المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، بحبس السائق وعاملي المعدية على ذمة ‏التحقيقات لتسببهم في مصرع 17 فتاة وسيدة، وإصابة 9 أخريات من مستقلي الميكروباص‎.‎‏ ‏