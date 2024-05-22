يختتم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة فعاليات دورته الثانية، "دورة الفنانة عايدة عبد العزيز"، مساء اليوم في دار الأوبرا المصرية، بحضور الفنانة إلهام شاهين، الرئيسة الشرفية للمهرجان، والفنان فتحى عبد الوهاب، عضو مجلس أمناء المهرجان.



تقام فعاليات الختام في التاسعة مساءً على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا، بإخراج تغريد عبد الرحمن وتقديم سالى سعيد. يتضمن الحفل عرضًا فيديو عن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان، ومشاركات من دول مختلفة، إضافة إلى ورش العمل والمحاضرات الفكرية.

وتقدم الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية والممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيسة المهرجان، والمخرجة والكاتبة عبير على حزين، والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم مديرتا المهرجان شهادات تقدير للفرق المشاركة ومدربي الورش ومؤسسات وزارة الثقافة التى قدمت دعما لوجستيا للمهرجان و ساهمت فى إنجاح فعالياته.

تبدأ فعاليات الختام بعرض "سر الأريكة" على خشبة مسرح الهناجر في السابعة مساءً، من تأليف وأداء أمل فتحي، وإخراج إيمان زكي، وأداء ايقاعات داليا إبراهيم.

عُقدت الدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في الفترة من 16 إلى 22 مايو الحالي، بمشاركة 12 فرقة مسرحية من 7 دول مختلفة حول العالم.

ينظم المهرجان مؤسسة جارة القمر، مؤسسة ثقافية غير ربحية، برعاية وزارة الثقافة، بدعم من العديد من الشركاء مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية ، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوتة الألماني، وستوديو عماد الدين، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومؤسسة سامي أمين، وكالتوجراف وإعلام دوت كوم.

