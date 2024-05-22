 مدرب الزمالك: لا نستطيع المنافسة على الدوري.. وأمتلك أفضل اللاعبين في العالم - بوابة الشروق
الأربعاء 22 مايو 2024 2:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مدرب الزمالك: لا نستطيع المنافسة على الدوري.. وأمتلك أفضل اللاعبين في العالم

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 1:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 2:00 ص

قال جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، إن فريقه لا يستطيع المنافسة على مسابقة الدوري الممتاز بالموسم الجاري في ظل الأزمات التي يعاني منها حاليًا.

وأضاف جوميز في تصريحات تليفزيونية: «لا نستطيع المنافسة على الدوري في الظروف الحالية، إذا أرادنا المنافسة الحقيقية علينا ترتيب وتنظيم الأوضاع داخل النادي أولاً».

وتابع: «عدم اختيار اللاعبين مشكلة ووجدت لاعبين لم أختارهم عندما أتيت إلى الزمالك.. وأنا لا أشتكي ولكن يجب علينا صناعة الفريق بما هو موجود».

وواصل مدرب الزمالك: «الوقت غير مناسب للحديث عن صفقات جديدة، اللاعبون الموجودون في الزمالك هم الأفضل في العالم».

وبسؤاله عن رأيه في أحمد سيد زيزو، أجاب قائلا: «قرار رحيل زيزو يخص مجلس الإدارة، هو لاعب أساسي للفريق، ومستواه يقترب من أقوى اللاعبين في أوروبا».

واختتم بالحديث عن شيكابالا، قائلا: «شيكابالا لن يلعب حتى سن الستين، ولكنه يجب أن يستمر في النادي في مناصب أخرى».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك