قال جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، إن فريقه لا يستطيع المنافسة على مسابقة الدوري الممتاز بالموسم الجاري في ظل الأزمات التي يعاني منها حاليًا.

وأضاف جوميز في تصريحات تليفزيونية: «لا نستطيع المنافسة على الدوري في الظروف الحالية، إذا أرادنا المنافسة الحقيقية علينا ترتيب وتنظيم الأوضاع داخل النادي أولاً».

وتابع: «عدم اختيار اللاعبين مشكلة ووجدت لاعبين لم أختارهم عندما أتيت إلى الزمالك.. وأنا لا أشتكي ولكن يجب علينا صناعة الفريق بما هو موجود».

وواصل مدرب الزمالك: «الوقت غير مناسب للحديث عن صفقات جديدة، اللاعبون الموجودون في الزمالك هم الأفضل في العالم».

وبسؤاله عن رأيه في أحمد سيد زيزو، أجاب قائلا: «قرار رحيل زيزو يخص مجلس الإدارة، هو لاعب أساسي للفريق، ومستواه يقترب من أقوى اللاعبين في أوروبا».

واختتم بالحديث عن شيكابالا، قائلا: «شيكابالا لن يلعب حتى سن الستين، ولكنه يجب أن يستمر في النادي في مناصب أخرى».