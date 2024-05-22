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تحدث الإعلامي يوسف الحسيني، عن فكر جماعة الإخوان في التعامل مع حادث سقوط ميكروباص من معدية أبو غالب بمحافظة الجيزة.

وقال خلال برنامجه «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الثلاثاء: «بعد حادث المعدية مثلا، الإخواني ييجي يقولك الدولة سايبة المعديات.. طاب بتبني في كباري وطرق ومحاور (يقولك) الدولة بتضيع فلوسها على الكباري والمحاور».

وأضاف أن هذا الأمر يمثل طريقة معتادة من قِبل جماعة الإخوان، متابعًا: «في الأوقات اللي زي دي الإخوان بيعملوا ملطمة ويبدأ يسخن ويلعب بدماغك».

وأشار إلى أن عناصر جماعة الإخوان كانوا قد روجوا بأن مصر ستضيع في أزمة كورونا ولن توفر اللقاحات ولن تعالج المرضى وأن الجثامين ستملأ الشوارع.

ونوه بأن الدولة تمكنت من جمع اللقاحات بكل أنواعها، معقبا: «الدولة كان ناقص تخبط على الناس في بيوتهم وتسألهم أخدتوا التطعيم ولا لسه».

ولفت إلى أن بعد توفير كل هذه اللقاحات، عاد عناصر الإخوان للقول إن الدولة ستهدر أموالها على اللقاحات.



وشهدت محافظة الجيزة، الثلاثاء، حادثا مؤلما، حيث سقطت سيارة ميكروباص، تقل فتيات عاملات خلال عبورها بواسطة إحدى المعديات في النيل.

وأسفر الحادث عن مصرع عشر عاملات على الأقل بينهن أطفال توفين في حادث سقوط السيارة بنهر النيل قبالة قرية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة.