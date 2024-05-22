 معدية أبو غالب.. النيابة توجه لسائق الميكروباص واثنين آخرين تهمة القتل الخطأ لـ 17 فتاة - بوابة الشروق
الأربعاء 22 مايو 2024 1:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

معدية أبو غالب.. النيابة توجه لسائق الميكروباص واثنين آخرين تهمة القتل الخطأ لـ 17 فتاة


نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 12:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 1:00 ص

وجهت نيابة شمال الجيزة تهمة القتل الخطأ لسائق الميكروباص الذي سقط من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر في مياه الرياح الفاصل بين محافظتي الجيزة والمنوفية، كما وجهت الاتهام ذاته لاثنين من عمال المعدية.

وأمر المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، بحبس السائق وعاملي المعدية على ذمة التحقيقات لتسببهم في مصرع 17 فتاة وسيدة، وإصابة 9 أخريات من مستقلي الميكروباص.

وأمرت النيابة بعرض المتهمين على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعاء المختصين بمجلس المدينة التابع لها المعدية.

وتستكمل النيابة التحقيقات بسؤال المصابين في الحادث فور تحسن حالتهم، والتصريح بدفن جثامين الضحايا، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك