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وجهت نيابة شمال الجيزة تهمة القتل الخطأ لسائق الميكروباص الذي سقط من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر في مياه الرياح الفاصل بين محافظتي الجيزة والمنوفية، كما وجهت الاتهام ذاته لاثنين من عمال المعدية.

وأمر المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، بحبس السائق وعاملي المعدية على ذمة التحقيقات لتسببهم في مصرع 17 فتاة وسيدة، وإصابة 9 أخريات من مستقلي الميكروباص.

وأمرت النيابة بعرض المتهمين على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعاء المختصين بمجلس المدينة التابع لها المعدية.

وتستكمل النيابة التحقيقات بسؤال المصابين في الحادث فور تحسن حالتهم، والتصريح بدفن جثامين الضحايا، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة.