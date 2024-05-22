سيراميكا كليوباترا : ما نقدمه في الدوري لا يليق بالإمكانيات المتاحة لنا

قال معتز البطاوي، المشرف العام بفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، إن لديهم رغبة كبيرة في تقديم كرة قدم جيدة تخدم الكرة المصرية.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز بهدف دون رد على البنك الأهلي خلال المواجهة التي جمعتها مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال البطاوي في تصريحات تليفزيونية: "اسمنا أكبر من المكانة التي نتواجد بها في الوقت الحالي بجدول ترتيب الدوري الممتاز".

وتابع: "نحاول أن نمثل الكرة المصرية بشكل جيد، كما نحاول أن نقدم كرة قدم ممتعة تخدم الكرة المصرية بشكل عام".

وأكمل: "ما نقدمه في الدوري لا يليق بالإمكانيات المتاحة والمقدمة لينا، والنتائج ليست جيدة ولكن هناك عوامل مؤثرة على النتائج أهمها التوقفات الدولية الأخيرة، وهو ما أثر على مستوى الفريق والنتائج، ولكن الحمد لله نقدم أداء متميز خلال آخر 3 مباريات، ونتيجة مباراة اليوم مرضية للغاية".

وبعد هذا الفوز يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، جمعها من 9 انتصارات، و 7 تعادلات، و6 هزائم.