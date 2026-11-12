كشفت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غد الخميس حتى الثلاثاء (17 نوفمبر)، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بدءا من الجمعة، واستمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق.

وقالت شاكر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن البلاد تشهد غدا الخميس أجواء خريفية معتدلة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، تميل إلى الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر، نتيجة انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترات.

وأوضحت أن الشبورة المائية تتكون خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحا، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأضافت أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، فضلا عن نشاط الرياح أحيانا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل.

وحول حالة الطقس خلال الفترة من الجمعة 13 نوفمبر وحتى الثلاثاء 17 نوفمبر، قالت شاكر إن البلاد ستشهد ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة نهارا والباردة ليلا، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية بين 23 و25 درجة مئوية، وتسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 26 و27 درجة، بينما تتراوح على جنوب البلاد بين 27 و32 درجة مئوية.

وأكدت استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، من الرابعة وحتى التاسعة صباحا، وقد تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص سقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى مناطق حلايب وشلاتين، إلى جانب نشاط الرياح أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، أوضحت شاكر أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجلان غدا الخميس 24 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 24 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، وشمال الصعيد 26 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى، وجنوب الصعيد 29 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ستبلغ يوم الجمعة 26 و16 درجة، وترتفع يوم السبت إلى 27 و16 درجة، وتسجل يوم الأحد 27 و17 درجة، ثم تنخفض يوم الاثنين إلى 26 و17 درجة، وتصل يوم الثلاثاء إلى 26 و16 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن السواحل الشمالية تسجل 25 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى يومي الجمعة والسبت، ثم تنخفض العظمى إلى 24 درجة يوم الأحد، و23 درجة يومي الاثنين والثلاثاء، مع تسجيل الصغرى 17 درجة يوم الأحد و16 درجة خلال اليومين التاليين.

ولفتت إلى أن شمال الصعيد يسجل درجات حرارة عظمى وصغرى تبلغ 27 و13 درجة يوم الجمعة، و28 و13 درجة السبت والأحد، و28 و14 درجة الاثنين، ثم 27 و14 درجة الثلاثاء.

وأضافت أن جنوب الصعيد يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى والصغرى 30 و15 درجة يوم الجمعة، و31 و15 درجة السبت، و31 و16 درجة الأحد والاثنين، لتصل العظمى إلى 32 درجة والصغرى 16 درجة يوم الثلاثاء.

ودعت شاكر المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والتحديثات المستمرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نظرا لما يشهده فصل الخريف من تغيرات سريعة في خرائط الطقس، وما قد يترتب عليها من تغير في طبيعة الظواهر الجوية ومناطق تأثيرها.