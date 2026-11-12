الحجر الزراعي: لجوء تونس لاستيراد الطماطم المصرية يعكس جودة وسمعة المنتج المصري

كشف المهندس أسامة شعبان، مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي المصري، عن وأسباب اختيار تونس استيراد الطماطم من مصر لتخفيف أزمة الأسعار التي شهدتها الأسواق التونسية مؤخرًا.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» إن تونس تُعد في الأساس من الدول المنتجة والمصدرة للطماطم ومنتجاتها، غير أن تعرضها لتغيرات مناخية مفاجئة أثر على حجم إنتاجها المحلي ودفعها للجوء إلى الاستيراد.

وأعرب عن فخره بتوجه تونس نحو مصر رغم قربها من المغرب وإسبانيا المصنفتين ضمن أكبر خمس دول مصدرة للطماطم على مستوى العالم، مؤكدا أن ذلك يبرهن على جودة المنتج المصري والسمعة الجيدة للصادرات المصرية.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية للسوق التونسية خلال العام الماضي سجل نحو 114 ألف طن من مختلف المحاصيل، جاءت في مقدمتها البطاطس بكمية 21 ألف طن، يليها الموز بنحو 11 ألف طن، فضلا عن حصة كبيرة من البقوليات شملت 12 ألف طن من الحمص، و9 آلاف طن من الفاصوليا البيضاء، ونحو 6 آلاف و500 طن من العدس.

وأوضح أن الحجر الزراعي - بصفته الجهة الرقابية المسئولة عن السلع الزراعية المصدرة- تبنى على مدار السنوات العشر الأخيرة تطبيق منظومة «التكويد والتتبع»، لافتا إلى أن هذه المنظومة ساهمت في وعي المزارع والمصدر بشأن الاستخدام الرشيد للمبيدات، واللجوء لوسائل المكافحة البديلة، والالتزام بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات لكل دولة مستوردة لضمان السلامة الغذائية.

ووصلت شحنات الطماطم المصرية التي وصلت إلى الأسواق التونسية عبر الأراضي الليبية، بعدما دفعت أزمة نقص الخضروات وارتفاع أسعارها في تونس إلى الاستيراد لتوفير احتياجات المستهلكين، بعد تراجع الإنتاج المحلي بنحو 60%، وسط اتهامات للمناخ واضطرابات الري وتوجيه جانب كبير من المحصول إلى مصانع التصنيع.