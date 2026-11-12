الصين ودول جنوب شرق آسيا تفشل في إبرام اتفاق بشأن بحر الصين الجنوبي هذا العام

أحرزت الصين ودول جنوب شرق آسيا (آسيان) تقدما في التوصل إلى اتفاق بشأن بحر الصين الجنوبي، لكنها لن تتمكنا من إنهاء عقود من المشاورات والمفاوضات خلال العام الجاري، كما كان متفقا عليه، وفقا لما قاله ثلاثة دبلوماسيين من المنطقة يوم الأربعاء.

وبدأت الصين ورابطة آسيان التفاوض وإجراء مشاورات بشأن ما يُعرف بـ"مدونة السلوك" نحو عام 2005، بهدف منع تحول المواجهات المتفرقة في المياه المتنازع عليها إلى صراع كبير قد يهدد اقتصادات آسيا. ويدعو الاتفاق بشكل أساسي إلى ضبط النفس والامتناع عن الأعمال العدائية التي قد تؤدي إلى اندلاع اشتباكات في هذا الممر المائي الذي يمثل أحد طرق التجارة العالمية الرئيسية.

وبعد سنوات من المفاوضات المغلقة، التي تأجلت في بعض الأحيان بسبب الاشتباكات المتوترة في المياه المتنازع عليها، اتفقت الصين وآسيان في عام 2023 على تسريع المفاوضات وإنهائها بحلول العام الجاري.

وقال ثلاثة دبلوماسيين كبار من دول جنوب شرق آسيا، لديهم معرفة مباشرة بالمفاوضات، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن الجانبين توصلا، عقب الجولة الأخيرة من محادثات العام الجاري في أكتوبر ، إلى اتفاق مبدئي بشأن نحو 80% من الفقرات التي ستتضمنها الاتفاقية.

وبحسب الدبلوماسيين الثلاثة، تتمثل أبرز نقاط الخلاف المتبقية في النطاق الجغرافي الذي سيشمله الاتفاق، وتعريف المصطلحات الحساسة، وما إذا كان ينبغي أن يكون الاتفاق ملزما قانونا أم لا. وتحدث الدبلوماسيون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، ومن دون تقديم تفاصيل، لعدم حصولهم على تصريح بمناقشة هذه القضايا علنا.

وقال الدبلوماسيون إن المفاوضات ستتواصل العام المقبل، عندما تنتقل رئاسة آسيان الدورية إلى سنغافورة. وكانت الفلبين، التي تولت رئاسة التكتل هذا العام، قد بادرت إلى عقد مزيد من الاجتماعات بمعدل مرة واحدة على الأقل شهريا، ما أتاح للمفاوضين وقتا إضافيا لمحاولة تسوية الخلافات.