رضائي: القواعد العسكرية المشاركة في أي هجوم أمريكي جديد ستكون أهدافا للرد الإيراني

هدد محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن القواعد العسكرية المشاركة في أي هجمات أمريكية جديدة على إيران ستكون أهدافا لرد إيراني.

وكتب رضائي على منصة إكس، الأربعاء: "إذا شنت الولايات المتحدة حربا أخرى على إيران، فستكون كل قاعدة عسكرية مشاركة في العدوان، من غرب آسيا إلى أوروبا، هدفا مشروعا للضربات الإيرانية المميتة".

وأضاف: "لا مسافة آمنة، ولا ملاذ آمنا، ولا حصانة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، الاثنين، إن الصراع العسكري مع إيران "انتهى فعليا"، مشيرا إلى أن الحصار البحري سيظل قائما، لكن لا توجد خطط لشن هجمات جديدة. وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى احتمال أن يأمر ترامب باستئناف العمليات القتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو أيضا كبير المفاوضين الإيرانيين، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن إيران عازمة على تجاوز حالة "اللا حرب واللا سلم".

وأضاف أن طهران تنتظر ردا على قائمة المطالب التي أرسلتها إلى الحكومة الأمريكية عبر قطر، التي تضطلع بدور الوسيط.

وقال: "الكرة الآن في الملعب الأمريكي".

وفي غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، على منصة إكس، أن الولايات المتحدة تعمل "على مدار الساعة" لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الشحن التجاري.