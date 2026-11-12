 بابا الفاتيكان يصف بيرو بأنها وطنه خلال زيارة تاريخية إلى ليما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بابا الفاتيكان يصف بيرو بأنها وطنه خلال زيارة تاريخية إلى ليما

د ب أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 5:36 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 5:36 ص

  أعلن بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر ، الأربعاء، أن بيرو هي "وطنه"، وذلك لدى وصوله إلى ليما في مستهل زيارته التاريخية، مشيرا إلى أن البيروفيين أسهموا في تكوينه راعيا روحيا من خلال مشاركته حياتهم وأفراحهم وتحدياتهم.

وقال ليو للرئيسة كيكو فوجيموري ومسؤولي الحكومة، لدى وصوله، إن الجنسية البيروفية التي حصل عليها عام 2015 رسخت رابطة بدأت قبل ذلك بوقت طويل. وفي كلمة مؤثرة ألقاها في مستهل زيارته، قال البابا المولود في شيكاغو: "أدرك اليوم كم بقي من هذه الأرض في داخلي، وكم ينتمي جزء من قصتي أيضا إليكم".

وأضاف وسط تصفيق الحاضرين: "ولهذا أستطيع أن أقول لكم، بامتنان عميق، إنني أعود أيضا إلى وطني".


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