الأطباء عن واقعة منتحل طبيب بالدقهلية: المتهم استغل الكشوفات المجانية والأسعار الزهيدة لكسب تعاطف الناس

كشف الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن تفاصيل واقعة الطبيب الذي أوهم المواطنين بكونه طبيبًا ويمارس مهنة الطب بأوراق غير صحيحة وظل يعمل على مدار 34 عاما حتى اكتشافه.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس" مع الإعلامي عمرو حافظ، مساء السبت، إن المتهم لم يكن يمتلك عيادة ثابتة، بل كان يتنقل بصورة مستمرة بين القرى والبلدات المختلفة مستغلاً المجمعات الخيرية ومقدمًا كشوفات طبية بالمجان أو بأسعار زهيدة، وهو ما خلق نوعًا من التعاطف الخاطئ لدى البعض الذين دافعوا عنه بكونه رجلاً محترمًا.

وتساءل عضو مجلس نقابة الأطباء: "ما علاقة الاحترام بالعلاج، وما علاقتها بارتكاب أخطاء طبية جسيمة؟"، مؤكدًا أن المتهم سبق أن تكشفت أخطاؤه الطبية في وقائع سابقة، وأن الأوراق التي كان يتحرك بها ثبت بحسب التحقيقات الأولية للنيابة العامة أنها غير صحيحة.

وردًا على كيفية مواجهة هذه الظواهر المريبة، شدد عضو مجلس نقابة الأطباء على أن النقابة أتاحت آليات رقمية مجانية بالكامل ومتاحة لكل مواطن ومستوصف ومستشفى للتحقق الفوري من هوية أي شخص يدعي انتماءه للقطاع الطبي، وتتضمن التحقق من الطبيب، حيث يمكن لأي مواطن الدخول عبر موقع نقابة الأطباء وإدخال رقم كارنيه الطبيب للتأكد من هويته وتخصصـه الطبي بدقة، فضلا عن الاستعلام عن المنشآت الطبية، حيث يوفر الموقع قاعدة بيانات كاملة ومحدثة للمنشآت الطبية المرخصة والمسجلة لدى النقابة، مقسمة حسب المحافظات والتخصصات، لضمان تلقي الخدمة في جهات معتمدة.

وأكد على ضرورة قيام إدارات العيادات التخصصية والمجمعات الخيرية التي تستضيف أطباء بنظام "التايم شير" أو اليوم الواحد، بمراجعة الأوراق الرسمية والتحقق منها بسهولة عبر أدوات النقابة الرقمية تفاديًا لأي تلاعب.

وشدد على توافر عدة قنوات رسمية تتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري في حال الشك في أي ممارسات غير مشروعة، وتشمل إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة في جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، علاوة على الأقسام الشرعية أو النيابات العامة، إضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.

ولفت إلى المفارقة الطريفة في تعاطف البعض مع الواقعة، بالقول: "المصريون دمهم خفيف، فبدلا من أن يغضبوا لأنهم وقعوا ضحية نصب، تجد من يتعاطف ويزعل على الشخص الذي نصب عليهم".

وتمكنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية من ضبط شخص ينتحل صفة طبيب داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا، خلال حملة تفتيشية استهدفت متابعة المنشآت الطبية والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بالاشتراطات القانونية.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم، البالغ من العمر 60 عامًا، مارس مهنة الطب لمدة تصل إلى نحو 34 عامًا، مستندًا إلى تصريح مزور لمزاولة المهنة يعود إلى عام 1992، رغم عدم حصوله على أي مؤهل دراسي، كما تبين عمله في 3 مراكز طبية خلال تلك الفترة.

