حماية المستهلك: غرفة عمليات مركزية لمراقبة تخفيضات الجمعة البيضاء وضبط المخالفات

قال إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز استعد مبكرًا لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء خلال شهر نوفمبر، من خلال إعلان ضوابط المشاركة في الموسم وتفعيل غرفة عمليات مركزية لمراقبة المخالفات بالمنصات الرقمية والمحال التجارية، مشددًا على ضرورة الإعلان بشفافية عن أسعار السلع قبل التخفيض وبعده.

وأضاف “الجزار” عبر برنامج “من ماسبيرو” مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن الجهاز ضبط 1726 مخالفة خلال شهر أكتوبر الماضي، من بينها 1096 مخالفة تتعلق بالتلاعب بالأسعار، وذلك خلال 708 حملات رقابية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح أن مخالفات التلاعب بالأسعار شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إلى جانب رصد تخفيضات وهمية تضع فيها بعض المحال أسعارًا بعد الخصم تفوق السعر الأصلي للسلعة، وهو ما يعد إعلانًا مضللًا وسلوكًا خادعًا، تصل عقوبته إلى مليوني جنيه.

وأكد أن حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع مكفول طوال العام، ولا يجوز للتاجر حرمانه منه خلال مواسم التخفيضات، موضحًا أن القانون يمنح المستهلك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا دون إبداء أسباب، بشرط أن تكون بحالتها الأصلية، ويمتد الحق إلى 30 يومًا في حالة وجود عيب صناعة بالمنتج.

وأشار إلى أن تقديم المستهلك شكوى إلى الجهاز بشأن رغبته في استبدال السلعة أو استرجاعها يضمن احتساب المدة من تاريخ تسجيل الشكوى، حتى إذا استغرق الجهاز أيامًا لفحصها والتعامل معها.

ونصح المواطنين بمقارنة أسعار السلع قبل التخفيض وبعده للتأكد من حقيقة العروض، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بالتطبيقات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي لمقارنة الأسعار بين المنصات والمحال التجارية، كما يستطيع الجهاز التحقق من الأسعار من خلال مراجعة فواتير بيع التاجر خلال الشهر أو الشهرين السابقين.

واستكمل أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن المخالفات من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عبر تطبيق الجهاز للهواتف الذكية، مؤكدًا أن شكاوى موسم تخفيضات الجمعة البيضاء تحظى بأولوية في الاستجابة نظرًا لزيادة الإقبال على الشراء.