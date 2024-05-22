صندوق مكافحة الإدمان: 2500 موظف حكومي تقدموا للعلاج خلال الـ9 أشهر الأخيرة

كشف الدكتور مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن تقدم أكثر من 2500 موظف بالجهاز الإداري للدولة بطلب العلاج خلال الأشهر التسعة الماضية، موضحا أنهم يتلقون العلاج بسرية تامة.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إلى حدوث انخفاض ملفت في نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الحكومة، بعد تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بـ «فصل الموظف المتعاطي».

ولفت إلى تراجع نسبة التعاطي من 8% إلى 1% بعد تطبيق القانون في 2022، مشددًا أن الفصل من العمل يطبق فقط على الموظف الذي يمارس عمله تحت تأثير المخدرات.

ونوه إلى صدور القانون بعد 3 سنوات من حملات مكثفة للكشف عن المخدرات بين موظفي الدولة بدأت عام 2019، والتي جاءت عقب حادث قطار رمسيس المأساوي، والتي كشفت عن نسبة تعاط «مخيفة» بلغت 8%.

وأوضح أن السنوات التي سبقت تطبيق القانون عام 2022؛ شهدت غياب الرادع القانوني للموظف المتعاطي، لافتا أن استمرار الحملات كشفت عن إصرار المتعاطي على الإدمان في ظل غياب الرادع القانوني.

ودعا أي موظف متعاطي إلى المبادرة بالاتصال بالخط الساخن للصندوق (16023) ، مشددًا أنه سيعامل كمريض ويحصل على العلاج مجانًا وفي سرية تامة، ولن يفصل من عمله.