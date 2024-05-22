إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين اليوم

أفادت شبكة الجزيرة الإخبارية، نقلاً عن وكالة رويترز، بأن الحكومة الإيرلندية ستعلن اليوم ‏الأربعاء اعترافها بدولة فلسطين.‏

وكانت 8 دول من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي السويد، وإسبانيا، وبلغاريا، ‏وسلوفينيا، ومالطا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، قد أبدت في وقت سابق ‏رغبتها في الاعتراف بدولة فلسطين.‏

ويأتي هذا القرار الإيرلندي بعد أيام قليلة من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤكد أحقية ‏دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، بعدما صوتت 143‏‎ ‎دولة لصالح القرار، فيما ‏امتنعت 25 دولة عن التصويت، وعارضته 9 دول‎.‎

وينص القرار على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة ‏‎4 ‎‏ من ميثاق الأمم ‏المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة «إيجابيًا».‏

ويجدد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة ‏دولة فلسطين المستقلة.‏