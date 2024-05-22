إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين اليوم

أفادت شبكة الجزيرة الإخبارية، نقلاً عن وكالة رويترز، بأن الحكومة الإيرلندية ستعلن اليوم الأربعاء اعترافها بدولة فلسطين.
وكانت 8 دول من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي السويد، وإسبانيا، وبلغاريا، وسلوفينيا، ومالطا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، قد أبدت في وقت سابق رغبتها في الاعتراف بدولة فلسطين.
ويأتي هذا القرار الإيرلندي بعد أيام قليلة من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤكد أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، بعدما صوتت 143 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت، وعارضته 9 دول.
وينص القرار على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة «إيجابيًا».
ويجدد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.