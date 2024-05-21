نقيب الصحفيين: وزير الأوقاف أبدى استعداده لتنظيم تصوير الجنازات داخل المساجد

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن هناك تقديرا تامًا لحرمة الحياة الشخصية، وذلك في معرض حديثه عن تصوير الجنازات بما في ذلك في المساجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن هناك تقديرا ومراعاة لقدسية أماكن العبادة، لكن هناك حرصًا في الوقت نفسه على حرية الصحافة.

وأشار إلى أنّ النقابة تؤيد وضع ضوابط تصون الحياة الشخصية وقدسية أماكن العبادة لكن دون الاعتداء على حرية الصحافة.

وشدد على أن الاجتماع الذي عقد اليوم مع محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تضمن عرض وجهات نظر كل الأطراف.

ونوه بأنه أكّد الاجتماع، حرص النقابة على وضع ضوابط منظمة لذلك، مع توجيه الدعوة للجميع للمشاركة في وضع هذه الضوابط، مع توضيح الفارق بين وجود ضوابط وبين الحظر والمنع.

وأفاد بأن وزارة الأوقاف تتفهم منذ اللحظة الأولى للموقف، كما أنها استعرضت أسباب صدور قرار (منع تصوير الجنازات)، موضحًا أن النقابة بدوره قدّرت هذه الأسباب لكن مع التأكيد على عدم تعارض ذلك مع القانون وحرية الصحافة.

وكشف أن وزير الأوقاف أبدى استعداده لتنظيم التصوير داخل المساجد، مؤكدا أن النقابة أكّدت منذ البداية الانفتاح على ضوابط عامة لكن دون أن يكون هناك منع.

ولفت إلى أن كل الحاضرين في الاجتماع أبدوا نفس الموقف، موضحًا أنه يتم حاليا وضع الضوابط العامة ، مع دعوة نقابة الإعلاميين وكل الجهات المعنية للمشاركة في وضع الضوابط.