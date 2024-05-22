يُقام اليوم حفل افتتاح مسرح الرواد في السابعة مساءً بعد تطويره في مقر جمعية الرواد وسط البلد، والذي تم إعادة افتتاحه بفضل الشراكة التي جمعت المسرح مع فريق PPV.

يتضمن الحفل فقرات متنوعة، منها العرض المسرحي "اختيار إجباري" بطولة أحمد عصفورة ومصطفى بدوي، تأليف مصطفى علي وإخراج عمر لطفي، بالإضافة إلى العرض الاستعراضي "طفرة"، كوريوجراف عبد الله يحي وتنفيذ الاستعراضات إبراهيم عامر.

يلقي أمين عام جمعية الرواد، الدكتور سيد سرحان، كلمة، إلى جانب كلمة من رئيس مجلس إدارة فريق PPV، مروان نور، والمتحدث الإعلامي للفريق، الفنان أحمد أبو الغيط.

ومن المقرر حضور عدد من الفنانين، منهم صبري فواز ومصطفى منصور وأحمد صبري غباشي والدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة ومدير المسرح القومي، والمخرج سامح بسيوني مدير مسرح الشباب، والمخرج هاني السيد.



