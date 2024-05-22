يختتم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة عروضه بالعرض الغنائي المصري "سر الأريكة" لفرقة تياترو أمل، وذلك في السابعة مساء اليوم على مسرح الهناجر بأرض أوبرا القاهرة.

عرض "سر الأريكة" هو مشروع عرض أدائي يمزج بين الأغاني الدرامية والحكايات، ويتناول العلاقة بين الإنسان والمكان من خلال البحث عن أهمية الأماكن في تكوين وعي الإنسان.

يعد المكان في الذاكرة الشعبية لا يقتصر على البناء الذي يستوطنه الإنسان، ويحمل في طياته خلاصة حياته وتجاربه، بل يتضمن أيضًا التراث والحكاية الشعبية والأمثال والأغاني والذكريات.

العروض تحمل حكايات تعبر عن المشاعر التي تختبرها المرأة وتعيشها نساء المجتمع في إطار معاصر، وتياترو أمل هي فرقة نسائية تقدم عروض أدائية تمزج بين فن الغناء والحكاية.

العرض من تأليف وإخراج أمل فتحي، والأداء والإيقاعات لداليا إبراهيم، والعزف على العود ليديا باسم، والديكور لنهلة مرسي، والأزياء لريماس محمد، والصوتيات لمينا روك، والإضاءة لسامح فوزي، وإخراج إيمان زكي.

ينظم المهرجان مؤسسة جارة القمر، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د. نيفين الكيلاني، ويحظى بدعم من عدة شركاء من بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوته الألماني، وستوديو عماد الدين، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومؤسسة سامي أمين، وكالتوجراف وإعلام دوت كوم.



